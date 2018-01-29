Челябинское УФАС выдало предписание об отмене аукциона на поставку упаковочного материала для стерилизации для 53 медучреждений

Челябинское УФАС нарушения законодательства о контрактной системе на закупках для 53 медучреждений. ГКУ Челябинской области "Центр организации закупок в сфере здравоохранения" выдано предписание об отмене аукциона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

На закупку упаковочного материала для стерилизации для медицинских учреждений области с начальной стоимостью 1,3 млн рублей пожаловалась компания "Мегатехника".

В ходе рассмотрения было установлено, что организатор совместного аукциона для 53 медицинских организаций нарушил требования законодательства о контрактной системе. Так, в один лот были объединены товары, имеющие различные характеристики и разные коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. Кроме того, многие указанные организатором товары требуются не всем, а только нескольким медицинским учреждениям.

Теперь ГКУ должно до 2 февраля исполнить предписание или будет привлечено к административной ответственности.