Сергей Носов наградил лучших журналистов Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов вручил призы победителям конкурса профессионального мастерства "Лучший журналист 2017 года". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, победители конкурса определялись в пяти номинациях. Среди них: "Лучший журналист печатных средств массовой информации", "Лучший журналист телевидения", "Лучший журналист информационных интернет-ресурсов", "Лучший фотокорреспондент", "Лучший видеооператор". Всего на участие было подано 34 заявки.

Профессиональная конкурсная комиссия после просмотра 105 материалов и открытого голосования приняла решение в самой массовой номинации "Лучший журналист печатных СМИ" присудить победу корреспонденту газеты "Тагильский рабочий" Ирине Петровой. Во второй по количеству поданных заявок категории среди сотрудников интернет-ресурсов лидером стала Ольга Рощектаева – выпускающий редактор ИА "Все новости". Лучшим телевизионным журналистом признан сотрудник ТК "Телекон" Сергей Деревков. Еще одним победителем из этой телекомпании назван видеооператор Юрий Барбашин, за которого было отдано подавляющее большинство голосов. Не вызвало вопросов у комиссии и мастерство фотокорреспондента старейшей городской газеты Сергея Казанцева.

Все победители конкурса из рук главы города получили специальные дипломы. Каждому из них также полагается денежная премия.

Кроме того, благодарственными письмами главы города и Нижнетагильской городской думы на торжественном приеме были отмечены еще 12 сотрудников местных средств массовой информации. Из них: четыре представителя ТК "Телекон", два – ИА "Все новости", а также корреспонденты и редакторы "Тагильского рабочего", "Тагильского варианта", "Новостей ЕВРАЗа", "ТагилСити", "Областной газеты" и экспериментальной студии "Телепроба".

"Благодарю всех победителей и участников конкурса за профессионализм и неравнодушное отношение ко всем событиям, которые происходят в городе, - подчеркнул Носов. – Очень важно, что вы пишете не только о положительных моментах, но и о проблемах, которые волнуют людей и благодаря вам быстрее решаются".