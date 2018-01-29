В гараже на Камчатке нашли четверых мужчин, отравившихся неизвестным ядом

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в гараже. Также пострадали еще три человека.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Камчатскому краю, все случилось 26 января на территории города Елизово в гаражном кооперативе "Пограничный". В одном из гаражей были найдены тела мужчины 1992 года рождения без признаков жизни, а также еще троих мужчин 1990, 1994 и 1989 годов рождения в состоянии комы. Пострадавших госпитализировали в реанимацию Елизовской районной больницы.

"Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты емкости, в которых, предположительно, находилась спиртосодержащая жидкость. Предположительно, мужчины отравились неизвестным ядом. Они были обнаружены в закрытом изнутри гараже общими знакомыми, которые и сообщили о произошедшем в полицию, а также вызвали скорую медицинскую помощь", - отметили в следствии.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти погибшего, а также иные исследования. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.