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Новая волна митингов? В Екатеринбурге соберутся пайщики ЖК "Новый Уктус"
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ЖК Новый Уктус, долгострой, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начинается новая волна митингов и пикетов обманутых пайщиков и дольщиков, которые до сих пор не получили свои квартиры в новых домах. В воскресенье 4 февраля на акцию протеста выйдут пайщики долгостроя "Новый Уктус" (пятая очередь), расположенного в Чкаловском районе по ул. Павлодарская - ул. Самолетная, д. 31а, передаёт корреспондент Накануне.RU.

ЖК Новый Уктус, стройка(2017)|Фото: Накануне.RU

Митинг уже согласован с министерством общественной безопасности Свердловской области. Застройщиком является ЖСК "Уралэнергостройкомплекс", учредитель - депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин.

"С конца 2016 года пайщики обвиняют руководство ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" в хищении средств, предназначенных на стройку. Сотрудники отдела экономической безопасности УВД Екатеринбурга неоднократно выносили отказные. Видать, каждый раз проверяли халтурно, раз прокуратуры Кировского и Чкаловского районов с ними не соглашались. Последний раз, в конце декабря 2017 года, прокурор Свердловской области передал материалы по "Уралэнергостройкомплексу" в ГСУ областного полицейского главка", - пишет на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, который следит за ходом событий.

По словам пайщиков, застройщик якобы имитирует возобновленное строительство. За последние три месяца с даты "так называемого возобновления строительства дома" возвели один этаж, после чего строительство снова прекратилось.

ЖК Новый Уктус(2017)|Фото: Накануне.RU

"На запросы пайщиков застройщик не отвечает. Обращения пайщиков к застройщику, в органы власти, в правоохранительные и надзорные ведомства не приводят к изменению ситуации", - пишут пайщики ЖК.

Напомним, что 2 ноября с пайщики встретились с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, министром строительства региона Михаилом Волковым и представителем застройщика (компания TEN). Был оглашен график строительства.

"Мы долго шли к этому процессу. Сегодня четко понимаем, что на этом объекте будут работы. Будете сами видеть", - говорил ранее Волков.

ЖК Новый Уктус, Волков, Мерзлякова(2017)|Фото: Накануне.RU

На прошлой неделе прошли пикеты дольщиков ЖК "Щербакова, 20" и ЖК "Кольцовский дворик".

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29.01.2018 08:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:30 Екб


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Ранее 01.11.2017 13:59 Мск
Волков, Мерзлякова и застройщик посетят екатеринбургский долгострой ЖК "Новый Уктус"








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Новая волна митингов? В Екатеринбурге соберутся пайщики ЖК "Новый Уктус"
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