Новая волна митингов? В Екатеринбурге соберутся пайщики ЖК "Новый Уктус"

В Екатеринбурге начинается новая волна митингов и пикетов обманутых пайщиков и дольщиков, которые до сих пор не получили свои квартиры в новых домах. В воскресенье 4 февраля на акцию протеста выйдут пайщики долгостроя "Новый Уктус" (пятая очередь), расположенного в Чкаловском районе по ул. Павлодарская - ул. Самолетная, д. 31а, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Митинг уже согласован с министерством общественной безопасности Свердловской области. Застройщиком является ЖСК "Уралэнергостройкомплекс", учредитель - депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин.

"С конца 2016 года пайщики обвиняют руководство ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" в хищении средств, предназначенных на стройку. Сотрудники отдела экономической безопасности УВД Екатеринбурга неоднократно выносили отказные. Видать, каждый раз проверяли халтурно, раз прокуратуры Кировского и Чкаловского районов с ними не соглашались. Последний раз, в конце декабря 2017 года, прокурор Свердловской области передал материалы по "Уралэнергостройкомплексу" в ГСУ областного полицейского главка", - пишет на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, который следит за ходом событий.

По словам пайщиков, застройщик якобы имитирует возобновленное строительство. За последние три месяца с даты "так называемого возобновления строительства дома" возвели один этаж, после чего строительство снова прекратилось.

"На запросы пайщиков застройщик не отвечает. Обращения пайщиков к застройщику, в органы власти, в правоохранительные и надзорные ведомства не приводят к изменению ситуации", - пишут пайщики ЖК.

Напомним, что 2 ноября с пайщики встретились с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, министром строительства региона Михаилом Волковым и представителем застройщика (компания TEN). Был оглашен график строительства.

"Мы долго шли к этому процессу. Сегодня четко понимаем, что на этом объекте будут работы. Будете сами видеть", - говорил ранее Волков.

На прошлой неделе прошли пикеты дольщиков ЖК "Щербакова, 20" и ЖК "Кольцовский дворик".