Фракцию ЛДПР в заксобрании Челябинской области возглавил Алексей Беседин

Дмитрий Рябов сложил с себя полномочия руководителя фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Челябинской области.

"Это было взвешенное и продуманное решение самого парламентария. Это не что иное, как ротация кадров внутри фракции, обычный внутренний процесс, способность любого объединения депутатов отвечать на изменения политических реалий и запросы времени", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутаты одобрили решение Рябова. Фракцию ЛДПР возглавил Алексей Беседин.

"Деятельность на посту руководителя парламентской фракции предполагает серьезную организационную составляющую, большую публичность, активную работу в муниципалитетах, связь с нашими депутатами на местах и в Государственной Думе, взаимодействие с региональным отделением партии, полное погружение в законодательный процесс. К подобному вызову готов. Приложу все свои силы, опыт и знания, чтобы фракция ЛДПР в областном парламенте занимала достойное место", - прокомментировал Беседин.

Напомним, в конце декабря координатором челябинского регионального отделения ЛДПР назначен Алексей Фёдоров. Бывший координатор регионального отделения партии Виталий Пашин, полномочия которого истекли в октябре текущего года, остался куратором партии в регионе от фракции ЛДПР в Госдуме.