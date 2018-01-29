Тюменцы выйдут на митинг в поддержку не допущенных на Олимпийские игры российских спортсменов

Тюменцы выйдут на митинг в поддержку российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил на Олимпиаду в Южной Корее, сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ.

Акция состоится 3 февраля, в 11.00 на Цветном бульваре. Организатором выступает Фонда поддержки и развития спорта Тюменской области. Также активное участие в митинге примут активисты Общероссийского народного фронта. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.

От региона участие в соревнованиях примут лыжники Денис Спицов, Александр Большунов и хоккеистки Мария Баталова, Валерия Павлова.

Напомним, ранее стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Антона Шипулина, Евгения Гараничева и Сергея Устюгова. Пояснить свой отказ в приглашении на Олимпиаду в МОК не смогли.