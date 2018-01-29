Советник президента оценил масштабы оттока капитала из России за 30 лет

За последние 30 лет из России "утекло" около одного триллиона долларов, сказал советник президента РФ Сергей Глазьев в рамках World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходящего в Москве.

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"Примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении", — приводит слова Глазьева ФАН.

Как сообщало Накануне.RU, на том же саммите Глазьев предложил использовать криптовалюту для обхода санкций.

Напомним, российские власти обсуждают снятие последних ограничений на операции с валютой и фактическое упразднение валютного контроля. По мнению экспертов Накануне.RU, подобная либерализация регулирования приведет к еще большему оттоку капитала.