СПЧ: Митинг Навального на Камчатке посетил один человек

Митинг оппозиционера Алексея Навального на Камчатке посетил один человек. Данные о численности акций, проходивших в нескольких городах России накануне публикует сайт Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Так, в Екатеринбурге в публичной акции приняли участие порядка тысячи человек, в Новосибирске - около 600, в Нижнем Новгороде - порядка 550, в Перми - 380, в Челябинске - 350, в Омске - 270, в Саратове - 230, в Самаре - 220, в Красноярске - 205, в Томске и Владивостоке - 200, в Иркутске - 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово - 150, в Ижевске - 120, в Тюмени - 115, в Оренбурге - 100, в Кургане - 80, в Комсомольске-на-Амуре - 70, в Чите - 63, в Улан-Удэ - 60, в Астрахани - 50, в Якутске и Южно-Сахалинске - 35, в Магадане - 20, в Благовещенске - 16, в Петропавловске-Камчатском - 1. В сумме получается менее 5,5 тыс. человек.

Из них более 300 были задержаны, включая самого Навального. Он был отпущен из полиции без составления протокола.