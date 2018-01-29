Бабич: "Анализируем нападение на школу №127, чтобы не пострадали другие учебные заведения"

Пермь посетил полпред президента в Приволжском ФО Михаил Бабич. На встрече со студентами он рассказал, что нужно сделать для того, чтобы не допустить повтора трагедии в школе №127, а также о создании опорных вузов и финансировании высшего образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Те средства, которые направлялись на создание федеральных и национальных исследовательских университетов, опорных вузов, создали сегодня не только высокий уровень образования, но и научно-технологическую среду, производственную базу в наших высших учебных заведениях, что дает возможность студентам получать теоретические знания и практически реализовывать свои разработки в стенах вузов, в которых они учатся", - сказал Бабич.

По его мнению, образование сегодня становится все более конкурентоспособным.

"Работодатели за хорошими студентами приходят в вузы, сопровождают их, проводят целевые наборы, которых становится все больше и больше. Что касается настроения студентов. Мне очень понравился разговор. Все ребята мотивированы. Мы вдвоем с губернатором проводили эту встречу, без ректорского коллектива, без профессорско-преподавательского состава, чтобы максимально дать возможность высказаться по тем болевым вопросам, которые волнуют ребят. Было очень приятно, что их волнуют сущностные проблемы дальнейшего трудоустройства, развития своей карьеры, возможности реализоваться с учетом тех знаний, которые они получили по специальности в своих высших учебных заведениях. То есть не бытовые проблемы, как часто бывало, а вопросы о будущем страны и каждого из них. Это крайне важно, и мне очень понравился этот разговор", - отметил полпред.

Губернатор Прикамья Максим Решетников обратил внимание на то, что студенты интересовались стратегическими вопросами развития региона и решением локальных вопросов. По его словам, в регионе многое делается для того, чтобы молодежь участвовала в развитие региона:

"Молодых людей не нужно вовлекать, для взаимодействия с ними нужно лишь создать условия. Наш опыт это подтверждает. Летом мы провели молодежный форум, который получил много положительных отзывов. Уже готовится и зимняя сессия форума", - сказал Решетников.

Во время обсуждения студенты попросили подробнее рассказать о происшествии в школе № 127 и о том, что предстоит сделать федеральным властям для того, чтобы не допустить подобных ситуаций.

"В Приволжском округе и во всей стране эта ситуация воспринята как очень серьезная трагедия. Такие вещи трудно предвосхитить, потому что это не какой-то, что называется, "внешний враг". Это изнутри. Это школьники, которые жили в благополучных семьях. Один из них являлся действующим учеником этой школы. Сигналы, которые могли бы насторожить педагогический коллектив и органы правопорядка, по этим детям не поступали. Хотя потом выяснилось, что один стоит на учете, есть подозрения о пристрастии к наркотикам – все эти вопросы в настоящее время изучает следствие. Сейчас мы проводим глубочайший анализ этой ситуации и той, что следом произошла в Бурятии, чтобы понять, где и на каком этапе что-то сбоит. С одной стороны, и тревожная кнопка была, и пропускной режим организован, и все вызванные потом по тревоге службы работали достаточно оперативно: прибыли на место, были укомплектованы и предприняли необходимые действия. Но трагедия произошла", - цитирует Бабича пресс-служа полпреда в ПФО.

По словам президентского наместника, работы для предотвращения подобной ситуации еще много.

"Вопрос пристрастия к наркомании – медицинская тайна, вопрос психического расстройства молодого человека - медицинская тайна. Учителя этой информацией не владели. Родители владели, но ее не довели. Соответственно, каких-то специальных мер контроля или изоляции этих детей предпринято не было. Есть вопросы, которые требуют нормативного регулирования, и эти предложения будут соответствующим образом внесены. Есть вопросы, которые требуют работы на местах: по работе пропускных пунктов, по системе учета детей, по более строгому подходу к пропускному режиму. Их все мы сейчас глубоко разбираем, чтобы в дальнейшем таких трагедий не допустить", - сказал Бабич.