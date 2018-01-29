ФК "Урал" победил "Вислу" в очередном контрольном матче на Кипре

Футболисты екатеринбургского "Урала" одержали третью победу на кипрском сборе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в очередном контрольном матче уральцы встречались с польской "Вислой" и сумели выиграть с минимальным преимуществом - 2:1. Сначала игрок "Вислы" отправил мяч в свои ворота, а затем лидер "Урала" Эрик Бикфалви закрепил преимущество екатеринбуржцев. Однако соперник один гол все же отыграл, реализовав пенальти.

Напомним, ранее на Кипре команда Александра Тарханова обыграла молодежную сборную Литвы и румынскую "Астру". Обе встречи завершились со счетом 1:0.