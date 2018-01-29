Министром сельского хозяйства Южного Урала назначен Алексей Кобылин

Министром сельского хозяйства Челябинской области назначен Алексей Кобылин.

Ранее он занимал должность начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства областного минсельхоза.

Как уже сообщало Накануне.RU, в ноябре министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков назначен вице-губернатором. Ему подчинены министерство экологии, министерство сельского хозяйства, главное управление лесами и главное управление юстиции региона.

И.о. главы областного минсельхоза был назначен первый заместитель министра Александр Завалищин.