МОК не разослал приглашения в Пхёнчхан 22 тренерам и шести врачам из России

Международный Олимпийский комитет не разослал приглашения в Пхёнчхан 22 тренерам и шести врачам из России, которые работали с отечественными атлетами, обвиняемыми в употреблении допинга, во время Игр в Сочи.

В национальных спортивных федерациях уже подтвердили факт недопуска специалистов. В Госдуме решение МОК назвали "беспрецедентной и наглой акцией", нарушающей права человека, пишет РТ.

"Ни одному из тренеров, работавших со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры. Также приглашения не получили врачи и массажисты, которые тоже были на Олимпиаде в 2014 году. Есть у нас вопрос по одному медику, которого не было в Сочи, но нам объяснений не дают. Олимпийский комитет России (ОКР) подал нашу полную заявку из 20 человек, МОК её обрезал. У Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 января был крайний срок распределения квот, и они наши квоты отдали другим странам, что логично. Поэтому частично наш персонал, который должен был жить в Олимпийской деревне, будет жить за её пределами", — объяснила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"С 12 спортсменами на Игры поедут 12 человек обслуживающего персонала. Если кто-то из лыжников отыграется в Спортивном арбитражном суде (CAS), то вместе с ним поедет ещё один человек из этого персонала. Юрий Бородавко, Данил Акимов и Олег Перевозчиков приглашения не получили. Но немец Вольфганг Пихлер, например, который работал с нашей биатлонной сборной в Сочи, поедет в Пхёнчхан, поэтому, может быть, что-то изменится", — отметила Вяльбе.

Российские конькобежцы на время Игр останутся без главного тренера Константина Полтавца. Полноценного тренерского штаба не будет и у отечественных шорт-трекистов.

Но пожалуй, самые серьёзные проблемы наблюдаются у биатлонной сборной. Приглашения на Олимпиаду не получил практически весь тренерский штаб команды, в том числе старший тренер женской сборной Сергей Коновалов, председатель тренерского совета сборной Владимир Барнашов, Владимир Королькевич и Михаил Девятьяров, который во время Игр в Сочи работал с лыжниками.

"На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут старший тренер мужской команды Рикко Гросс и тренер женской команды Николай Загурский, остальным приглашения не выдали", — сообщил Барнашов.

Тренеры отечественных кёрлингистов и фристайлистов получили приглашения на Олимпиаду. А вот у фигуристов ещё могут возникнуть проблемы, учитывая внезапное отстранение от Игр Ксении Столбовой, которая принимала участие в ОИ-2014 в Сочи. Пока же в Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) затрудняются ответить, каким будет решение МОК.

"В настоящее время мы не получили списки отстранённых тренеров, поэтому что-то конкретное говорить тяжело. МОК продолжает борьбу с Россией. Вполне возможно, что решение принималось по такому же принципу, как и в отношении спортсменов", — рассказал президент ФФККР Александр Горшков.