Министр энергетики США может приехать на Ямал

Глава Минэнерго США Рик Перри может посетить завод "Ямал СПГ". Такую возможность он обсуждал с российским коллегой Александром Новаком на форуме в Давосе.

По словам Новака, окончательное решение будет зависеть от Перри. Министр также сообщил, что Россия пригласила США принять участие в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество", - приводит слова Новака ТАСС.

Напомним, первая партия ямальского СПГ прибыла в порт Бостона. Изначально предполагалось, что газ с завода будет поставлен на азиатский рынок.