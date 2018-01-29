Азербайджанская SOCAR будет экспортировать российские нефтепродукты в Грецию

Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR начнет экспортировать из черноморского порта Туапсе российские нефтепродукты.

SOCAR заключила сделку с российским нефтяным гигантом "Роснефтью" и трейдинговой компанией Cetracore Energy, акционером которой является "Роснефть", сообщает агентство Trend со ссылкой на источник в компании.

Уже до конца этого месяца SOCAR произведет отгрузку первой партии вакуумного газойля объемом около 100 тысяч тонн. Большая часть этой партии будет направлена в Грецию, отмечает "Прайм".

Собеседник агентства отметил, что на этой неделе SOCAR также намерена осуществить отгрузку 60 тысяч тонн нафты, приобретенной непосредственно у "Роснефти".

Как сообщало Накануне.RU, между SOCAR и "Роснефтью" в 2014 г. было подписано соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче нефти и газа в Азербайджане, России и третьих странах. "Роснефть" также проявляла интерес к разработке азербайджанского газового месторождения "Абшерон" на Каспии.