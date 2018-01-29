В Приморье тигр растерзал охотника

В Приморье тигр напал на двух охотников. Один мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, все случилось днем 28 января в лесу у села Щербаковка, что Ольгинском районе.

"В результате у мужчины 1978 года рождения рваные раны головы и левой руки. На автомашине товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести", - уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Также выясняются причины, побудившие тигра напасть на человека.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года в хабаровской тайге тигр-людоед напал на сборщика кедровых шишек.