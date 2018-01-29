На заводе корпорации CNPC на Тайване произошёл крупный пожар

Сегодня утром на нефтеперерабатывающем заводе корпорации Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в городе Таоюань на Тайвани произошёл крупный пожар.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на тайваньские СМИ, это случилось в 6.42 по местному времени (1.42 Мск), в результате взрыва по неизвестной причине одного из находящихся на заводе бойлеров. Перед возгоранием был слышен громкий хлопок. По словам представителя компании, взрыв произошёл во втором цехе гидродесульфурации в ходе перезагрузки оборудования.

На месте инцидента работают пожарные, спасатели и представители полиции. К настоящему моменту пожар удалось взять под контроль.