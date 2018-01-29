Во Внуково с рейса сняли курившую пассажирку

Вчера сотрудники транспортной полиции в московском аэропорту "Внуково" сняли с авиарейса пассажирку, курившую на борту самолёта, готовившегося к вылету в Дубай. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Нарушительницей правил оказалась жительница Якутска 1998 года рождения. В отношении неё составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

В пресс-службе МВД также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что девушка находилась в наркотическом опьянении и дебоширила.