Собянин исключил укрупнение районов Москвы

В укрупнении районов Москвы нет "никакого смысла", заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, комментируя предложение референдума об объединении Марьино и Люблино.

"Я считаю, что структура районов Москвы — устоявшаяся и стабильная, — сказал он в интервью газете "Коммерсант". — Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живёт по 100–200 тыс. человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла".

Градоначальник отметил, что столичная администрация много занималась оптимизацией бюджетной сети, в связи с чем, вероятно, процессы укрупнения и реорганизации стали считаться её "фишкой".

"Ничего подобного", — сказал Собянин.



Марьино