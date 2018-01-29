Аксенов: Крым - "неприступная крепость"

Ни один президент Украины не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет российский президент Владимир Путин.

Такое заявление в интервью крупнейшей некоммерческой новостной организации National Public Radio сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что регион навсегда вернулся в состав России и больше никогда не станет частью Украины. "Бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", — заявил глава Крыма. По словам Аксенова, полуостров стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает. Что касается санкций, то, по словам Аксенова, они почти никак не отразились на местной экономике, сообщает РИА "Новости".

Ранее на Украине заявили, что в 2014 году хотели дать Крыму больше полномочий - лишь бы он не попал в состав России, об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Куницын.