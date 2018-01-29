Трамп: Я вёл бы переговоры по Brexit иначе

Президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от британского премьер-министра Терезы Мэй, вёл бы переговоры по Brexit с более жёстких позиций.

"Вел бы я переговоры так же, как она? Нет, я бы вёл по-другому. Но я очень уважаю вашего премьера", — передаёт "РИА Новости" слова американского лидера. Он добавил, что занял бы в переговорах "более жёсткую позицию".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) состоялся 23 июня 2016 года, победу на нём с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Официальный выход Королевства из ЕС назначен на 29 марта 2019 года.

Как стало известно в декабре 2017 года, число противников Brexit на 10% превысило число его сторонников, по данным опроса, проведённого социологической службой BMG Research. Так, 51% респондентов высказался за сохранение членства Соединённого королевства в ЕС, тогда как 41% поддерживает выход из сообщества. Ещё 7% опрошенных ответили "не знаю", и 1% отказался отвечать на этот вопрос.