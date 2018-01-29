В преддверии ЧМ-2018 в России могут появиться фальшивые банкоматы

Банк России опубликовал рекомендации для граждан и кредитных организаций "в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года".

ЦБ указывает на один из самых популярных способов хищения средств с использованием банкоматов — установка скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии. Банки должны установить антискимминговое оборудование.

"Чемпионат мира — крупное мероприятие, поэтому Банк России решил напомнить кредитным организациям и гостям о том, что нужно быть внимательнее и сохранять бдительность",— пояснили появление документов в ЦБ. Аналогичные рекомендации он давал перед Олимпиадой в Сочи. Опрошенные банки подтвердили, что необходимые меры безопасности уже приняты.

Однако рекомендации ЦБ учитывают далеко не все риски, указывают собеседники в правоохранительных органах. "Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов,— рассказывает источник. — Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками. Наши жители, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

По сути, речь идет о настоящем, бывшем в употреблении банкомате, который приобретают злоумышленники для установки скиммингового устройства. Однако после того, как клиент вставляет в банкомат карту и вводит пин-код, чтобы снять деньги, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные карты.

По словам собеседника в правоохранительных органах, стоимость бывшего в употреблении банкомата — 10–100 тыс. руб.

ЦБ рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах — государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т. д.

Вернуть средства, похищенные с помощью фальшивого банкомата, фактически невозможно. "Если на банкомат банка было установлено скимминговое устройство, то есть шанс попытаться взыскать убытки с кредитной организации,— отмечает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.— Если же банкомат ничей, то не к кому предъявить претензии". Найти реального похитителя денежных средств и наказать его более чем затруднительно, добавляет эксперт, злоумышленник должен быть обнаружен на территории России, тогда как средства при подобных хищениях нередко выводятся через другие юрисдикции, пишет газета "Коммерсант".