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Кто стоял за убийством Володарского? Сегодня продолжается процесс массовых переименований улиц и площадей – снимают старые названия и таким образом забывают людей, в честь которых были даны имена. Стирают память о прошлом под предлогом того, что большевики были "убийцами и террористами". По незнанию ли или проведя на сделку с совестью, к таким "террористам" отнесли и В. Володарского, который не только не числился в убийцах, но и сам пострадал от террора. Об этом – в исследовании историка, писателя Ильи Ратьковского.
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В преддверии ЧМ-2018 в России могут появиться фальшивые банкоматы
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кредитная карта, банкомат (2015) | Фото: vtomske.ru

Банк России опубликовал рекомендации для граждан и кредитных организаций "в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года".
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ЦБ указывает на один из самых популярных способов хищения средств с использованием банкоматов — установка скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии. Банки должны установить антискимминговое оборудование.

"Чемпионат мира — крупное мероприятие, поэтому Банк России решил напомнить кредитным организациям и гостям о том, что нужно быть внимательнее и сохранять бдительность",— пояснили появление документов в ЦБ. Аналогичные рекомендации он давал перед Олимпиадой в Сочи. Опрошенные банки подтвердили, что необходимые меры безопасности уже приняты.

Однако рекомендации ЦБ учитывают далеко не все риски, указывают собеседники в правоохранительных органах. "Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов,— рассказывает источник. — Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками. Наши жители, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

По сути, речь идет о настоящем, бывшем в употреблении банкомате, который приобретают злоумышленники для установки скиммингового устройства. Однако после того, как клиент вставляет в банкомат карту и вводит пин-код, чтобы снять деньги, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные карты.

По словам собеседника в правоохранительных органах, стоимость бывшего в употреблении банкомата — 10–100 тыс. руб.

ЦБ рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах — государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т. д.

Вернуть средства, похищенные с помощью фальшивого банкомата, фактически невозможно. "Если на банкомат банка было установлено скимминговое устройство, то есть шанс попытаться взыскать убытки с кредитной организации,— отмечает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.— Если же банкомат ничей, то не к кому предъявить претензии". Найти реального похитителя денежных средств и наказать его более чем затруднительно, добавляет эксперт, злоумышленник должен быть обнаружен на территории России, тогда как средства при подобных хищениях нередко выводятся через другие юрисдикции, пишет газета "Коммерсант".

Другие новости по темам: ЧМ-2018, мошенники, банкоматы
29.01.2018 05:35 Мск | Денис Линов
07:35 Екб


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В преддверии ЧМ-2018 в России могут появиться фальшивые банкоматы
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