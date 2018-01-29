Папа Франциск признался, что начинает и заканчивает день "по-украински"

Папа Римский Франциск вчера, 28 января, посетил Собор святой Софии в столице Италии, где помолился вместе с прихожанами Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) за мир на Украине.

"Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями, — передаёт слова понтифика "РИА Новости" со ссылкой на "Радио Ватикана". — Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своём сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало".

Предстоятель Католической церкви также признался, что каждое утро и каждый вечер прикладывается к иконе Пресвятой Богородицы, подаренной ему верховным архиепископом УГКЦ и напоминающей ему об Украине.

"Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", — сказал папа Франциск.

Кроме того, он поблагодарил "тысячи украинских женщин, домашних работниц, самоотверженно помогающих итальянским старикам и детям".



Верховный архиепископ УГКЦ Святослав (Шевчук) и папа Франциск