Грудинин предложил переделать "Ельцин-центр" во дворец для развития детей

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин предложил переименовать "Ельцин-центр" в Екатеринбурге.

По его мнению, там должны появиться кружки для детей. "Его надо переименовать и отдать детям. Сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они повышали свои знания, занимались различными видами спорта в бесплатных кружках. Все, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей", — отметил коммунист. Об этом сообщают в КПРФ.

На следующей неделе 1 февраля Павел Грудинин планирует посетить Екатеринбург в рамках своей предвыборной кампании.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в "Ельцин-центре" уже открылись: магазины, продуктовый супермаркет "Перекресток", отель, ресторан и клуб. А не столь давно в "мемориале" экс-президента появился салон красоты с баней. Кроме того, с 1 февраля в "Ельцин-центре" начинает работу Клинический институт репродуктивной медицины.