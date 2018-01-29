Билл Гейтс выделил $40 млн на создание "суперкоровы"

Американский миллиардер Билл Гейтс пожертвовал средства на генетические исследования, которые должны привести к созданию идеальной коровы.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал $40 млн организации GALVmed из Эдинбурга, которая занимается разработкой вакцин для домашнего скота и генетическими исследованиями. Как ожидает миллиардер, "суперкорова" будет давать не меньше молока, чем обычная корова в Европе, но будет лучше переносить жару. "Это будет корова, которая будет продуктивней в четыре раза", — говорит Гейтс.

При этом он не согласился с учеными, которые считают, что генномодифицированные коровы не улучшат мир, а будут способствовать дальнейшему ухудшению климата, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование за последние 17 лет - он отдал 64 млн акций компании общей стоимостью в 4,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Эта сумма составляет 5% от его общего состояния и 38% от его доли в Microsoft.