На акциях Навального задержали 340 человек

Число задержанных на всероссийской акции протеста, которую организовал оппозиционер Алексей Навальный, достигло 340 человек, сообщили в правозащитной организации "ОВД-Инфо".

Из них в Москве были задержаны 16 человек, включая самого Навального, в Санкт-Петербурге — 19 человек. Больше всего митингующих задержали в Уфе и Волгограде: 66 и 65 человек соответственно. Третьим по количеству задержанных стали Чебоксары — 51 демонстрантов, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, полиция без составления протокола освободила Алексея Навального, которого задержали 28 января на Тверской улице в Москве.

Оппозиционер пришел на забастовку на улицу Тверскую, где его сторонники вышли на несанкционированное шествие, выступая c инициативой бойкота выборов президента России.