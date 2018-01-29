Таможня РФ отслеживает покупки россиян - СМИ

В начале 2018 году российские таможенники ужесточили контроль над покупками россиян за рубежом.

Сотрудники Федеральной таможенной службы стали оперативно получать информацию о дорогих приобретениях российских путешественников: о дате и стоимости совершенной покупки. Это стало возможным благодаря системе tax free, которая позволяет покупателям получить скидку, вернув себе сумму НДС, а также оперативному обмену данными с таможенными службами иностранных государств.

С декабря 2017 года сотрудники ФТС пресекли несколько десятков попыток провезти в Россию незадекларированные ценности, такие как часы, украшения и другие дорогие товары.

Согласно действующему законодательству, без уплаты пошлины в Россию можно ввозить товары общей стоимостью не больше €10 тыс. для авиапутешественников и €15 тыс. - для тех, кто пересек границу по земле. В случае превышения нормы покупки облагаются налогом по ставке 30% от их таможенной стоимости, пишет газета "Ведомости".