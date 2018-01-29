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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 13
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
29.01.2018 02:04 Мск (04:04 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Таможня РФ отслеживает покупки россиян - СМИ
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(2003) | Фото: bellona.org

В начале 2018 году российские таможенники ужесточили контроль над покупками россиян за рубежом.
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Сотрудники Федеральной таможенной службы стали оперативно получать информацию о дорогих приобретениях российских путешественников: о дате и стоимости совершенной покупки. Это стало возможным благодаря системе tax free, которая позволяет покупателям получить скидку, вернув себе сумму НДС, а также оперативному обмену данными с таможенными службами иностранных государств.

С декабря 2017 года сотрудники ФТС пресекли несколько десятков попыток провезти в Россию незадекларированные ценности, такие как часы, украшения и другие дорогие товары.

Согласно действующему законодательству, без уплаты пошлины в Россию можно ввозить товары общей стоимостью не больше €10 тыс. для авиапутешественников и €15 тыс. - для тех, кто пересек границу по земле. В случае превышения нормы покупки облагаются налогом по ставке 30% от их таможенной стоимости, пишет газета "Ведомости".

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29.01.2018 02:04 Мск | Денис Линов
04:04 Екб


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Таможня РФ отслеживает покупки россиян - СМИ
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