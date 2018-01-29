Поиски пропавшего судна "Восток" результатов не дали

Поиски рыболовного судна "Восток", которые продолжались всю ночь силами двух судов, результатов не дали.

С рассветом задействована авиация. Ранее сообщалось, что в поиске судна участвуют два самолета МЧС РФ Бе-200 и в резерве находится вертолет Ми-8.

27 января в районе поиска были найдены два плота с пропавшего судна, людей в них не было, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, пропавший в Японском море сейнер пытаются найти из космоса.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ республики Корея в порт ХолмскСахалинской области. Вечером 24 января был получен сигнал о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется и на запросы не отвечает. Известно, что экипаж состоял из 21 человека.

Между тем, ранее поступили сообщения, что экипаж судна находится на плотах. Люди живы, сообщают жители Сахалина на местном интернет форуме.