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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
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экономика  |  комментариев: 13
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Поиски пропавшего судна "Восток" результатов не дали
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(2004) |

Поиски рыболовного судна "Восток", которые продолжались всю ночь силами двух судов, результатов не дали.
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С рассветом задействована авиация. Ранее сообщалось, что в поиске судна участвуют два самолета МЧС РФ Бе-200 и в резерве находится вертолет Ми-8.

27 января в районе поиска были найдены два плота с пропавшего судна, людей в них не было, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, пропавший в Японском море сейнер пытаются найти из космоса.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ республики Корея в порт ХолмскСахалинской области. Вечером 24 января был получен сигнал о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется и на запросы не отвечает. Известно, что экипаж состоял из 21 человека.

Между тем, ранее поступили сообщения, что экипаж судна находится на плотах. Люди живы, сообщают жители Сахалина на местном интернет форуме.

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29.01.2018 01:35 Мск | Денис Линов
03:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.01.2018 12:31 Мск
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Поиски пропавшего судна "Восток" результатов не дали
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