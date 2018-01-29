Более 100 человек заразились кишечной инфекцией в столовой хабаровский гимназии

Число отравившихся кишечной инфекцией в гимназии №3 Хабаровска увеличилось до 106 человек.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре края, среди заболевших - семеро взрослых. На госпитализации в инфекционном отделении находится четверо детей, остальные получают лечение амбулаторно. По словам медиков, заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести.

В отношении образовательной организации и ЗАО "Контакт", которое организует питание в гимназии, продолжаются проверочные мероприятия. Деятельность гимназии и пищеблока приостановлена.

В пищеблоке выявлены нарушения при приготовлении омлета, запеканки и салатов. Кроме того, выдача кондитерских изделий осуществлялась без использования перчаток.

По факту отравления следственные органы завели уголовное дело.