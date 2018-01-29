Волкер: Россию не лишат права вето в СБ ООН

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не подтвердил вероятность того, что Россия может быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН в связи с конфликтом в Донбассе.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал Волкер. По его словам, для международного сообщества "очень важно коммуницировать с Россией напрямую" для решения проблемы Украины.

"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", — пояснил он.

О необходимости лишить Россию права вето в СБ ООН заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда", посвященной завершению двухлетнего срока участия Украины в работе СБ в статусе непостоянного члена.

Глава МИД написал, что "анахроничная" структура Совета Безопасности мешает его работе. "Абсолютно недопустима ситуация, когда постоянный член Совета безопасности применяет право вето, чтобы сделать неподсудной собственную агрессию против других суверенных стран (Россия заветировала две важные резолюции: о ситуации в Крыму в марте 2014 года и о создании трибунала по расследованию крушения малайзийского пассажирского лайнера МН17 в июле 2015 года)", — сообщил министр.

По его словам, ограничить Россию в праве голосования можно с помощью ст. 27 Устава ООН, которая гласит, что в Совете Безопасности "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования", сообщает РБК.