Навального отпустили из полиции, не составив протокол

Полиция без составления протокола освободила Алексея Навального, которого задержали 28 января на Тверской улице в Москве.

Как сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, с политика взяли обязательство о явке, "он отпущен домой". По словам правозащитника, протокол об административном правонарушении в отношении Навального могут составить позднее.

По словам самого Навального, полицейские довезли его до метро "Автозаводская", где он снимает квартиру, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Алексей Навальный пришел на забастовку на улицу Тверскую, где его сторонники вышли на несанкционированное шествие, выступая c инициативой бойкота выборов президента России.