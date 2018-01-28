На акциях в поддержку оппозиционера Навального в российских городах задержали более 200 человек

В России 243 участников так называемой "забастовки Навального", которая прошла 28 января в 84 российских городах, задержали полицейские, об этом пишет "ОВД-инфо".

В Москве митинги прошли относительно спокойно, задержали только самого Алексея Навального, который пытался оказать правоохранителям активное сопротивление.

Больше всего сторонников оппозиционно настроенного политика задержали в Уфе, Чебоксарах и Мурманске. Пострадавших среди полицейских нет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Конституционный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу Навального, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах из-за непогашенной судимости. Мещанский суд Москвы по иску Минюста РФ ликвидировал фонд "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.