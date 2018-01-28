В Москве разыскиваемый преступник с ножом чуть не зарезал инспектора ДПС

В Москве вооруженный преступник чуть не расправился с инспектором ДПС.

Ночью 28 января недалеко от жилых домов на 4-ой улице Марьиной Рощи сотрудник ГИБДД попытался задержать мужчину, который подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Во время задержания злоумышленник закричал на полицейского, что сейчас убьет его, достал нож и попытался нанести удары в область лица и шеи полицейского. Правоохранителю пришлось применить табельное оружие, он не пострадал.

"Сейчас по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено и расследуется уголовное дело", - добавила Юлия Иванова.