"Уралвагонзавод" ответит в ФАС за требования к качеству

29 января состоится заседание комиссии в ФАС по делу АО НПК «Уралвагонзавод» и АО «Алтайвагон». Данное разбирательство стало неожиданным отголоском истории 2016 года с так называемыми контрафактными деталями, передает корреспондент Накануне.RU. В преддверии этого события мы постарались разобраться в запутанной ситуации.

Как пояснили на предприятии, "Уралвагонзавод" обладает интеллектуальной собственностью на производство тележек 18-194-1 с увеличенной максимальной осевой нагрузкой в 25 тонн, а также на выпуск деталей для них. Сама корпорация часть элементов не производит и передаёт лицензию другим компаниям на их производство. Ровно такая ситуация была с основным поставщиком полиуретановых втулок (на профессиональном сленге "резинки") - компанией ООО НПП «Уником-сервис». Она поставляла втулки не только "Уралвагонзаводу", но и - "Алтайвагону", который также делает вагоны на тележке 18-194-1.

В 2016 году на железнодорожных сетях произошёл сбой. ОАО «РЖД» выявило несколько сотен вагонов с разрушенным упругим элементом - тем самым триангеля ("резинкой") и началось внутреннее разбирательство.

В результате оказалось, что это именно "Уником-сервис" выпустил десятки тысяч данных элементов с иными характеристиками и плохого качества.Чтобы спасти положение и обеспечить безопасность, как рассказали Накануне.RU в корпорации, "Уралвагонзавод" сам проверил компанию, так как именно УВЗ обладает лицензией и несёт ответственность за выходящие на сеть тележки. Тагильские специалисты выявили, что отсутствие контроля привело к масштабному выпуску деталей с дефектом. Компания - производитель с этим согласилась и совместно с УВЗ попытались исправить ситуацию путём установления соответствующего выходного контроля. Когда устраняли неполадки, вводили новые параметры и налаживали систему контроля, естественно, поставки этих деталей другим компаниям были ограничены, дабы обеспечить безопасност и нивелировать риски аварий, что могло бы привести к огромным убыткам операторов, закупивших некачественные вагоны. Главной задачей "Уралвагонзавода", утверждают на предприятии, стало наладить контроль производственного процесса по откорректированным параметрам.

Понятно, что далеко не всем компаниям-производителям тележек 18-194-1 такие действия "Уралвагонзавода" пришлись по нраву, так как убытки терпет не хочет никто, и они прибегли к использованию нелецензионных деталей для продолжения сборки своих изделий.

Тогда обладатель интеллектуальной собственности на эти тележки решил вопрос кардинально. Впоследствии "из-за невыполнения требований к соблюдению качества и порядку предоставления достоверной отчетной документации" АО "НПК "Уралвагонзавод" подало иск о расторжении лицензионного договора с АО "Алтайвагон" на производство вагонных тележек.

В ответ нарушитель лицензии, как считают на "Уралвагонзаводе", пошёл в наступление. "Алтайвагон" отправился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), с утверждением , что "Уником-сервис" и УВЗ состояли в сговоре.

В корпорации, естественно, подобными действиями были возмущены. Позиция УВЗ состоит в том, что здесь считают очевидным - УВЗ совместно с заместителем генерального директора РЖД Шевкетом Шайдуллиным и руководством Ространснадзора боролись за безопасность и предотвращение попадание в сеть контрафакта, то есть, некачественных деталей.

Сейчас вопрос с контрафактом уже в прошлом, но продолжение истории неожиданным образом всплыло в ФАС.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" в ответ на наш запрос отказались комментировать предстоящие слушания. Позицию предприятия озвучил заместитель генерального директора УВЗ по гражданской технике Борис Мягков : «Наша цель – навести порядок в вагоностроительной промышленности, а не кого-то зажимать. Оригинальные и качественные детали, произведенные строго по лицензии и под контролем, позволят прекратить использование несертифицированной продукции, что, безусловно, снизит издержки всех участников перевозочного процесса. В случае попадания на сеть идентифицировать нелицензированную продукцию уже практически невозможно. Это сказывается негативно как на самом продукте, так и влияет на репутацию производителя, который в случае аварии или поломки вагона несет полную ответственность».