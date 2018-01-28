Саакашвили объявил начало кампании за отставку "главного вора и барыги" Порошенко

Лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили объявил о начале массовых акций в Киеве с требованием отставки президента страны Петра Порошенко. Об этом сам политик написал в Facebook и оставил банковские реквизиты для сбора средств на нужды акции.

"Мы объявляем о начале массовых акций протеста за отставку главного вора и барыги страны – Петра Порошенко – мирным конституционным путем. Уже в следующее воскресенье, 4 февраля, состоится Марш от парка Шевченко до Майдана Независимости", - анонсировал Саакашвили.

Он подчеркнул, что "с этой бандой не может быть никакого компромисса". По его словам, он пятый месяц борется "против олигархата, коррупции и диктатуры", а власть развернула "политический террор и репрессии".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 декабря Саакашвили объявил мораторий на проведение акций протеста после штурма Октябрьского дворца. Однако после назначения ему судом ночного домашнего ареста он заявил о возобновлении массовых акций протеста.