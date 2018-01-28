В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального

В Москве полицейские задержали оппозиционера Алексея Навального, передает "Эхо Москвы".

Навальный пришел на забастовку на улицу Тверскую, где его сторонники вышли на несанкционированное шествие, выступая c инициативой бойкота выборов президента России.

Известно, что Навального посадили в полицейскую машину и отвезли в отдел.

Забастовки оппозиционно настроенных граждан проводятся 28 января по всей стране.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее Конституционный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу Навального, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах из-за непогашенной судимости. Мещанский суд Москвы по иску Минюста РФ ликвидировал фонд "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.