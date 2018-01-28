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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
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от издателя  |  комментариев: 1


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Легенда советского хоккея Владислав Третьяк в Кургане наградил самоваром тюменских победителей праздника "Русская классика ВХЛ"
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Алексей Кокорин, Владислав Третьяк (2018) | Фото:kurganobl.ru

В Кургане 28 января прошел главный матч хоккейного праздника "Русская классика ВХЛ" между курганским клубом "Зауралье" и ледовой дружиной из Тюмени "Рубин", передает корреспондент Накануне.RU.
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"Рубин" со счетом 0:4 обыграл зауральцев, награждать хоккеистов приехал сам Владислав Третьяк - вместе с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным он вручил победный трофей тюменцам.

Игра проходила на недавно отремонтированном стадионе "Центральный" - трибуны были заполнены до отказа.

Алексей Кокорин, Владислав Третьяк(2018)|Фото:kurganobl.ru

Как отметил Третьяк, Федерация хоккея России будет продолжать традицию проведения матчей Высшей хоккейной лиги в формате "Русской классики" - сейчас четыре города претендуют на проведение игры на открытом воздухе в 2019 году.

"Я считаю, что формат "Русской классики" хороший, есть уже четыре кандидата, которые хотят получить этот матч в следующем году, приятно, что мы не навязываем эти соревнования на открытых площадках. Это история - мы все вышли от хоккея с мячом, лед, атмосфера, свежий воздух, солнце отличное. Я бы хотел поблагодарить губернатора и организаторов игры за этот праздник, к сожалению, для "Зауралья" он не совсем получился", - сказал Владислав Третьяк журналистам.

"Зауралье", хоккей, Курган, Русская классика ВХЛ(2018)|Фото:kurganobl.ru

Клуб "Зауралье" уже досрочно вышел в плей-офф ВХЛ и занимает на сегодняшний день четвертую строчку турнирной таблицы.

Другие новости по темам: Русская классика ВХЛ, ВХЛ, Курган, Зауралье, Рубин, матч, хоккей, Владислав Третьяк
28.01.2018 14:25 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
16:25 Екб


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Легенда советского хоккея Владислав Третьяк в Кургане наградил самоваром тюменских победителей праздника "Русская классика ВХЛ"
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