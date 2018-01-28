Легенда советского хоккея Владислав Третьяк в Кургане наградил самоваром тюменских победителей праздника "Русская классика ВХЛ"

В Кургане 28 января прошел главный матч хоккейного праздника "Русская классика ВХЛ" между курганским клубом "Зауралье" и ледовой дружиной из Тюмени "Рубин", передает корреспондент Накануне.RU.

"Рубин" со счетом 0:4 обыграл зауральцев, награждать хоккеистов приехал сам Владислав Третьяк - вместе с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным он вручил победный трофей тюменцам.

Игра проходила на недавно отремонтированном стадионе "Центральный" - трибуны были заполнены до отказа.

Как отметил Третьяк, Федерация хоккея России будет продолжать традицию проведения матчей Высшей хоккейной лиги в формате "Русской классики" - сейчас четыре города претендуют на проведение игры на открытом воздухе в 2019 году.

"Я считаю, что формат "Русской классики" хороший, есть уже четыре кандидата, которые хотят получить этот матч в следующем году, приятно, что мы не навязываем эти соревнования на открытых площадках. Это история - мы все вышли от хоккея с мячом, лед, атмосфера, свежий воздух, солнце отличное. Я бы хотел поблагодарить губернатора и организаторов игры за этот праздник, к сожалению, для "Зауралья" он не совсем получился", - сказал Владислав Третьяк журналистам.

Клуб "Зауралье" уже досрочно вышел в плей-офф ВХЛ и занимает на сегодняшний день четвертую строчку турнирной таблицы.