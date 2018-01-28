Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года

В Швеции 27 января скончался один из богатейших людей мира, основатель компании IKEA - сети магазинов, торгующих товарами для дома, Ингвар Кампрад, пишет ntv.ru.

Компания на своей странице официального сообщества в соцсетях опубликовала пост с печальным известием.

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд. Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", - говорится в сообщении IKEA.

Кампраду был 91 год. Он основал IKEA, когда ему было 17 лет.