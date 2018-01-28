В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку

В Москве на молодежной "вписке" изнасиловали 13-летнего ребенка.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась мать девочки, сообщили Накануне.RU в СКР.

"Происходящее фиксировали на видео и опубликовали запись в соцсетях", - добавили в комитете.

Известно, что насильников было несколько. Сейчас по данному факту в Главном следственном управлении по Москве проводится доследственная проверка.



"Председатель следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения", - отметили в СКР.