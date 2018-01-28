На Украине считают, что присоединения Крыма к России можно было бы избежать, предоставив полуострову больше полномочий

На Украине заявили, что в 2014 году хотели дать Крыму больше полномочий - лишь бы он не попал в состав России, об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Куницын в интервью каналу "112 Украина", пишет РИА "Новости".

По словам парламентария, и.о. президента Украины Александру Турчинову было предложено собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия и вернуться к закону 1992 года - по нему бы Крым считался отдельным государством, но входящим в состав Украины.

Как отметил Куницын, тем самым можно было бы отсрочить референдум на полуострове, однако на Украине слишком долго решали кто именно будет ответственным за эту процедуру.