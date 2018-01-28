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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Новости
28.01.2018 11:58 Мск (13:58 Екб)
политика | В России | Крым | Украина
На Украине считают, что присоединения Крыма к России можно было бы избежать, предоставив полуострову больше полномочий
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отель Mriya Resort & Spa (2017) | Фото:

На Украине заявили, что в 2014 году хотели дать Крыму больше полномочий - лишь бы он не попал в состав России, об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Куницын в интервью каналу "112 Украина", пишет РИА "Новости".
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По словам парламентария, и.о. президента Украины Александру Турчинову было предложено собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия и вернуться к закону 1992 года - по нему бы Крым считался отдельным государством, но входящим в состав Украины.

Как отметил Куницын, тем самым можно было бы отсрочить референдум на полуострове, однако на Украине слишком долго решали кто именно будет ответственным за эту процедуру.

Другие новости по темам: Крым, Россия, присоединение, состав, Украина, Верховная рада, Сергей Куницын
28.01.2018 11:58 Мск | Киев | Михаил Белокрылов
13:58 Екб


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На Украине считают, что присоединения Крыма к России можно было бы избежать, предоставив полуострову больше полномочий
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