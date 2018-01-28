В Кургане из-за аварии коммунальщики перекопают площадь и оставят без воды более 60 жилых домов

В Кургане готовятся к очередному крупному отключению воды - на этот раз авария произошла в самом центре города у здания регионального правительства.

Для устранения аварии потребуется 29 января отключить холодную воду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:

- ул. Гоголя № 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30 ,36, 36А, 38, 38Б, 44, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 66А, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87Б, 103, 103А, 103Б, 105, 107, 107А (Школа №38), 109, 109А

- ул. Ленина № 6, 13, 14, 17, 19, 21, 21ст1, 23А, 30, 32, 34, 36

- ул. Пушкина № 120

- ул. Карла Маркса № 52 (Гимназия №32), 58 (ресторан "Сокол"), 58/1, 58Б, 60, 87, 107

- ул. Максима Горького № 79 (Гимназия №32), 95

- ул. Комсомольская № 30, 37, 39

- ул. Томина № 61, 61ст3 , 63к5.

"Для производства работ 28-30 января будет частично ограничено движение по площади имени Ленина. Просим водителей заранее планировать свой маршрут", - добавили в "Водном союзе".