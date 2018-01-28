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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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В Кургане из-за аварии коммунальщики перекопают площадь и оставят без воды более 60 жилых домов
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кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане готовятся к очередному крупному отключению воды - на этот раз авария произошла в самом центре города у здания регионального правительства.
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Для устранения аварии потребуется 29 января отключить холодную воду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:

- ул. Гоголя № 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30 ,36, 36А, 38, 38Б, 44, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 66А, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87Б, 103, 103А, 103Б, 105, 107, 107А (Школа №38), 109, 109А

- ул. Ленина № 6, 13, 14, 17, 19, 21, 21ст1, 23А, 30, 32, 34, 36

- ул. Пушкина № 120

- ул. Карла Маркса № 52 (Гимназия №32), 58 (ресторан "Сокол"), 58/1, 58Б, 60, 87, 107

- ул. Максима Горького № 79 (Гимназия №32), 95

- ул. Комсомольская № 30, 37, 39

- ул. Томина № 61, 61ст3 , 63к5.

"Для производства работ 28-30 января будет частично ограничено движение по площади имени Ленина. Просим водителей заранее планировать свой маршрут", - добавили в "Водном союзе".

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28.01.2018 11:36 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
13:36 Екб


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В Кургане из-за аварии коммунальщики перекопают площадь и оставят без воды более 60 жилых домов
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