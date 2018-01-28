Солдат-срочник из Челябинской области выстрелил в себя из автомата

Солдат-срочник из Челябинской области, который проходил службу на Дальнем Востоке в Белогорске, найден на чердаке заброшенной казармы с огнестрельным ранением головы, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ВВО.

Инцидент произошел 26 января.

Ранение оказалось не смертельным, сейчас молодой человек находится в коме в одной из больниц.

Военным предстоит выяснить причины инцидента.