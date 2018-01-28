В отношении двух мужчин, зарегистрировавших "однополый союз", возбуждены административные дела

Полиция Москвы возбудила административные дела в отношении двух мужчин, которые заключили в Дании "однополый союз".

Сейчас паспорта граждан подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, МВД России аннулирует паспорта граждан, зарегистрировавших однополый брак в многофункциональном центре Москвы. Напомним, ранее Евгений В. и Павел С. заявили, что в столичном МФЦ им поставили штампы в паспорт о заключении брака, который, с их слов, был заключён в Дании "с соблюдением законодательства королевства". В многофункциональном центре Москвы информацию о регистрации "однополого брака" не подтвердили. В Госдуме позднее призвали разобраться в ситуации, отметив, что регистрация однополого союза в России противоречит ценностям и традициям населения страны.