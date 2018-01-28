Премьер-министр Польши заявил, что Россия является самой большой угрозой для его страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия является наиболее опасной угрозой для его страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Politico.

Моравецкий сделал такое заявление в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Я очень серьезно рассматриваю российскую угрозу", - сообщил Моравецкий.

Премьер-министр Польши также отметил, что не считает строящийся российский газопровод "Северный поток-2" бизнес-проектом. Завершая выступление, Моравецкий выразил опасения по поводу ситуации в Донбассе.