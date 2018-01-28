В Екатеринбурге злоумышленники с ножом решили ограбить сауну

В Екатеринбурге злоумышленники с ножом напали на администратора сауны "Промтех".

Инцидент произошел ночью - двое мужчин вошли в помещение и, приставив к горлу администратора нож, потребовали отдать им всю выручку, сообщили Накануне.RU в службе спасения "СОВА".

Девушка не растерялась и нажала на тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования, приехав на место, не смогла попасть внутрь, так как грабители закрыли входную дверь изнутри. Администратор спряталась в подсобке, злоумышленники решили сдаться и сами открыли дверь.

Сейчас возбуждено уголовное дело.