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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
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экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
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от издателя  |  комментариев: 1


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;
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Бывшего главу Советского района ХМАО заключили под стражу
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Глава Советского района Сергей Удинцев (2016) | Фото: admsov.ru

Суд избрал в отношении бывшего главы Советского района Югры Сергея Удинцева меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает "Югра-ньюс".

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Югре Алины Никифоровой, в декабре 2017 г. следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Советского района Сергея Удинцева по статье "хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, с декабря 2013 по январь 2014 г. Удинцев, являясь главой Советского района, совершил хищение денежных средств из бюджета района. Подозреваемый якобы организовал перечисление 21 млн руб. на расчетный счет Фонда "Жилище", учредителем которого является администрация Советского района. Путем угроз и уговоров бывший глава потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Отделстрой", откуда они ушли на счет аффилированной компании. Таким образом, бюджету Советского района причинен ущерб на сумму свыше 21 млн руб.

По месту регистрации подозреваемый не проживал, на допросы к следователям не являлся, поэтому был объявлен в розыск. 22 января 2018 г. сотрудникам полиции удалось установить его местонахождение в Екатеринбурге.

Глава Советского района Сергей Удинцев(2016)|Фото: admsov.ru

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27.01.2018 22:11 Мск | Советский р-н | информационная служба Накануне.RU
00:11 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 13:00 Мск
Задержан экс-глава Советского района Югры: "увел" из бюджета 21 млн








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Бывшего главу Советского района ХМАО заключили под стражу
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