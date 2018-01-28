Бывшего главу Советского района ХМАО заключили под стражу

Суд избрал в отношении бывшего главы Советского района Югры Сергея Удинцева меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает "Югра-ньюс".

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Югре Алины Никифоровой, в декабре 2017 г. следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Советского района Сергея Удинцева по статье "хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, с декабря 2013 по январь 2014 г. Удинцев, являясь главой Советского района, совершил хищение денежных средств из бюджета района. Подозреваемый якобы организовал перечисление 21 млн руб. на расчетный счет Фонда "Жилище", учредителем которого является администрация Советского района. Путем угроз и уговоров бывший глава потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Отделстрой", откуда они ушли на счет аффилированной компании. Таким образом, бюджету Советского района причинен ущерб на сумму свыше 21 млн руб.

По месту регистрации подозреваемый не проживал, на допросы к следователям не являлся, поэтому был объявлен в розыск. 22 января 2018 г. сотрудникам полиции удалось установить его местонахождение в Екатеринбурге.