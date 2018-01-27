Пожизненно отстраненные МОК Иванова и Логинов стали чемпионами Европы

Пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) саночница Татьяна Иванова и биатлонист Александр Логинов стали чемпионами Европы.

Российская саночница Татьяна Иванова опередила соперниц на чемпионате Европы. Золотая медаль принесла ей и титул четырехкратной чемпионки турнира.

Серебряный призер Игр-2014 в Сочи Иванова ранее была пожизненно отстранена от Олимпиад из-за нечистых допинг-проб.

Российский биатлонист Александр Логинов, также отстраненный от Олимпийских игр, выиграл в пасьюте, сообщает "Росбалт".

Отметим, 25-летний Логинов в четвертый раз выигрывает золотую медаль чемпионата Европы. На турнире 2017 г. он стал первым в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира - 2017 в смешанной эстафете.