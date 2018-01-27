Глазьев предложил использовать криптовалюту для обхода санкций

Советник президента РФ Сергей Глазьев считает необходимым использование криптовалют для обхода санкций. Об этом он сказал в кулуарах World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходящем в Москве.

"Этот вопрос настолько очевиден, что его даже не надо предлагать, это вопрос конкретной практической работы. Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, это касается всех стран, против которых американцы применяют санкции", - сказал он RNS.

Он уточнил, что не готовит соответствующие предложения. "Это не моя функция", - сказал Глазьев.