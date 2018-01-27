"Очередной коррупционный проект": в Крыму отреагировали на идею украинских властей создать патрульную полицию на полуострове

в этот день
28.01.18
02:49
В Екб.04:49
В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, хотят объявить голодовку
На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из "брошенных" поездов
Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
Главное
США расширили санкции против граждан ЛНР и ДНР

Тема дня
"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 961



Новости
27.01.2018 21:36 Мск (23:36 Екб)
политика | Крым | Украина
"Очередной коррупционный проект": в Крыму отреагировали на идею украинских властей создать патрульную полицию на полуострове
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Юлия Тимошенко, Арсен Аваков (2017) | Фото: Ru.tsn.ua

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара раскритиковал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что в стране будут созданы спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.

"Это очередной коррупционный проект украинских властей. Мы знаем, что уже сейчас на Украине относительно Республики Крым на бумаге декларативно существуют какие-то непонятные органы, не ясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет", — сказал он RT.

Ганжара также подчеркнул, что никакая украинская полиция не появится на полуострове.

"Реально эту деятельность на территории Крыма они никогда вести не будут, поскольку ни при каких условиях Крым не станет частью Украины. Этот выбор был сделан крымчанами раз и навсегда в 2014 г. А создание дополнительного ведомства, на мой взгляд, является целью МВД Украины в борьбе за те минимальные бюджетные средства и ресурсы, которые сегодня в этом государстве есть. Я глубоко убежден, что там идет серьезная внутриклановая борьба", — заключил депутат.

Отметим, что, по словам Авакова, подразделения патрульной полиции будут работать, пока Киев не вернет Крым под свой контроль.

Юлия Тимошенко, Арсен Аваков(2017)|Фото: Ru.tsn.ua

Другие новости по темам: дорожная полиция крыма и севастополя, мвд украины
27.01.2018 21:36 Мск | Крым | информационная служба Накануне.RU
23:36 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.01.2018 17:14 Мск
Украина создаст подразделения патрульной полиции "для Крыма и Севастополя"








Добавить комментарий:

"Очередной коррупционный проект": в Крыму отреагировали на идею украинских властей создать патрульную полицию на полуострове
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+