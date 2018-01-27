"Очередной коррупционный проект": в Крыму отреагировали на идею украинских властей создать патрульную полицию на полуострове

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара раскритиковал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что в стране будут созданы спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.

"Это очередной коррупционный проект украинских властей. Мы знаем, что уже сейчас на Украине относительно Республики Крым на бумаге декларативно существуют какие-то непонятные органы, не ясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет", — сказал он RT.

Ганжара также подчеркнул, что никакая украинская полиция не появится на полуострове.

"Реально эту деятельность на территории Крыма они никогда вести не будут, поскольку ни при каких условиях Крым не станет частью Украины. Этот выбор был сделан крымчанами раз и навсегда в 2014 г. А создание дополнительного ведомства, на мой взгляд, является целью МВД Украины в борьбе за те минимальные бюджетные средства и ресурсы, которые сегодня в этом государстве есть. Я глубоко убежден, что там идет серьезная внутриклановая борьба", — заключил депутат.

Отметим, что, по словам Авакова, подразделения патрульной полиции будут работать, пока Киев не вернет Крым под свой контроль.