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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
27.01.2018 21:15 Мск (23:15 Екб)
политика | За рубежом
Земан переизбран президентом Чехии
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Милош Земан, Российско-Чешский деловой форум (2017) | Фото: ДИП

Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, получил 48,63% голосов.

"После подсчета результатов на 100% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,36% голосов избирателей, за него проголосовали 2,85 млн сограждан. Драгош набрал 48,63% голосов, за него проголосовали 2,7 млнчеловек. В выборах приняли участие 66,6% из почти 8,5 млн зарегистрированных избирателей", — говорится в сообщении республиканского статистического управления.

После победы Земан в эфире республиканского телевидения напомнил, что пять лет назад за него проголосовало меньшее число избирателей. "Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики", — подчеркнул он.

Милош Земан, Российско-Чешский деловой форум(2017)|Фото: ДИП

Драгош, в свою очередь, заявил, что показанный им результат нельзя назвать проигрышем. Тем не менее он признал поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет", — отметил бывший председатель Академии наук Чехии.

Инаугурация Милоша Земана состоится в Пражском Граде 8 марта 2018 г., пишет РИА Новости.

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27.01.2018 21:15 Мск | Чехия | информационная служба Накануне.RU
23:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.01.2018 17:20 Мск
В Чехии начался второй тур президентских выборов








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Земан переизбран президентом Чехии
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