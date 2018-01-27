Киев: В Совете Европы есть указание противодействовать Украине из-за отсутствия взносов России

В Совете Европы есть негласное указание критиковать Украину, которая препятствует возвращению российской делегации. Причиной этого является то, что Россия не уплатила взнос около 50 млн евро в Совет Европы, и поэтому зарплаты его работникам не будут индексировать. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Атмосфера в Совете Европе все больше отличается от той, которую закладывали основатели организации. Правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах. Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виновной, потому что мы стоим на пути 50 млн евро от России", - сказал Арьев.

По его словам, есть внутреннее указание противодействовать украинской делегации, поскольку "индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев".

Как сообщало Накануне.RU, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы. В начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.